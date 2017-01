Van Hanegem: 'Nijhuis is een lulhannes'

Willem van Hanegem kreeg het als speler en trainer meer dan eens aan de stok met de scheidsrechter. Tweemaal kreeg hij een rode kaart, 'beide keren onterecht.' Ook als trainer werd hij eens naar de tribune gestuurd, nadat hij Bas Nijhuis had uitgemaakt voor 'lulhannes'.

LULHANNES BETEKENT GEWOON 'LUILAK'

Bas Nijhuis kon het niet waarderen, de term lulhannes. 'Bovendien', betoogt hij, 'stond je binnen de lijnen, en dat mag ook niet als coach.' 'Maar het ging om lulhannes, daarom stuurde je me weg.' Vanavond werd de lucht tussen de Kromme en scheidsrechter Nijhuis eindelijk geklaard.

MAX AFGEMAT IN DE SPORTSCHOOL

De Formule 1 ligt al een tijdje stil. Dat betekent niet dat de coureurs op hun gat liggen. Integendeel, Hollands hoop Max Verstappen wordt behoorlijk afgemat in de sportschool, vertelt vader Jos via de telefoon:

SCHEIDSRECHTERS AAN DE ZIJLIJN

Tijdens de kwartfinales kan het zomaar gebeuren dat de wedstrijd wordt onderbroken omdat de scheidsrechter de videobeelden nodig heeft. Van Hanegem vindt het niets, maar Nijhuis legt uit waarom het tóch gaat gebeuren.

BAS NIJHUIS IS GEK OP NATUURIJS

Prachtig hoor, en handig, dat kunstijs, maar als hij mag kiezen, gaat purist Jorrit Bergsma voor natuurijs. De liefde voor het bevroren buitenwater deelt de Olympisch kampioen op de 10 kilometer met Bas Nijhuis. De Haaksberger houdt een vinger aan de pols bij de plaatselijke ijsbaan. 'Er lag nu 2,7 cemtimeter, maar het gaat 8 graden vriezen.'

HOMMELES MET DE JUDOBOND

Juul Franssen heeft het flink aan de stok met de bobo's van de judobond. De bond eist dat ze op Papendal gaat trainen, maar dat is voor de Rotterdamse studente niet haalbaar (video). Gevolg: de Olympische auto die ze vorige week kreeg moest ze alweer inleveren. 'Ik voel me bij het grofvuil gezet.'

