Ivoorkust begint met gelijkspel

Ivoorkust is het toernooi om de Afrika Cup in Gabon maandagavond begonnen met een gelijkspel. In groep C kwam de titelverdediger tegen Togo niet verder dan 0-0. De ontmoeting kende weinig hoogtepunten. Later op de avond volgt in deze groep de ontmoeting tussen Marokko en Congo.