Sven Kramer NSP Sportpersoonlijkheid van 2016

Schaatser Sven Kramer is door de stichting Nederlandse Sport Pers uitgeroepen tot de NSP Sportpersoonlijkheid van het jaar 2016. Dat is maandagavond in Rotterdam bekendgemaakt. De veelvoudig wereldkampioen is de opvolger van Formule 1-coureur Max Verstappen.