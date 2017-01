Ewan wint eerste rit Tour Down Under

De Australische wielrenner Caleb Ewan heeft dinsdag de eerste etappe van de Tour Down Under gewonnen. De 22-jarige sprinter van Orica-Scott was in de rit van startplaats Unley naar Lyndoch de Nederlander Danny van Poppel van Team Sky en de Ier Sam Bennet van Bora-Hansgrohe te snel af in de massasprint. Ewan is ook de eerste leider in de etappekoers, met vier seconden voorsprong op Van Poppel.