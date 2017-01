Haase baalt van gemiste kans

Robin Haase baalt ervan dat hij de kans heeft laten lopen om Alexander Zverev te verslaan op de Australian Open. De 29-jarige Hagenaar verzuimde dinsdag in de vierde set bij een 2-1 voorsprong en een break voor zijn voorsprong uit te bouwen en zo de partij in de eerste ronde van het grandslamtoernooi in Melbourne binnen te slepen.

In plaats daarvan liet hij de Duitser terugkomen en verloor hij zijn partij in vijf sets. 'Het was een goede wedstrijd, maar omdat ik die kansen op een dubbele break in de vierde set miste, zit ik hier toch met het gevoel van: dit is een gemiste kans. Ik heb het aan mezelf te wijten.?

Haase verzuimde de wedstrijd koel uit te serveren toen de Duitser in de problemen raakte. 'In de tweede set ging het gelijk op en toen zag je dat hij ook niet zo zeker was van zijn zaak. Toen werd ik onrustig en dan merk je dat je meer fouten gaat maken. In mijn hoofd was het bij wijze van spreken al 3-0.'