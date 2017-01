Betere Ibra naar Real, Costa Barça-troef

Real Madrid staat op het punt De Nieuwe Ibrahimovic vast te leggen. Marca meldt dat Alexander Isak al is gesignaleerd op het trainingscomplex van de Spaanse koploper en dat Real woensdag de transfer van de 17-jarige aanvaller afrondt. Zijn club AIK Solna ontvangt dan 10 miljoen euro voor het Zweedse supertalent, waar zo'n beetje alle Europese topclubs op azen.

De Madrileense sportkrant vroeg aan journalist Markus Wulcan van Expressen of Isak nou echt zo goed is. 'Isak is beter dan Ibrahimovic op z'n zeventiende. Hij is een heel complete nummer 9, die bulkt van klasse. Hij is sterk met zijn hoofd, wat logisch is gezien zijn 1 meter 90. Bovendien blijft hij koel zodra hij kan afronden met z'n voeten. Hij speelt met de kalmte van een 25-jarige.'

Bayern München mengt zich in de strijd om Marco Verratti. De Duitse kampioen is bezig de 24-jarige Italiaanse middenvelder naar Duitsland te halen en biedt net als Juventus eerder 80 miljoen euro voor de international, aldus Le Parisien. Carlo Ancelotti zou met dat bedrag het transferrecord voor de duurste aankoop van FCB vermorzelen. Javi Martínez is nu met 40 miljoen de meest kostbare aankoop.

Diego Costa is op weg naar de uitgang bij Chelsea. De spits ligt overhoop met manager Antonio Conte en traint voor zichzelf. China is een optie, maar ook Barcelona en Atlético Madrid volgen de ontwikkelingen op de voet, aldus The Mirror. De Catalanen willen de aanval verversen met de Spaanse international, terwijl Atlético in Costa de vervanger ziet van Antoine Griezmann, als die vertrekt naar Manchester United.

Manchester United heeft Kieran Tierney op de radar. De pas 19-jarige linksback van Celtic is volgens The Mirror de laatste maanden uitvoerig bekeken door The Mancunians. De Schot staat naast United ook in de belangstelling van Manchester City, Arsenal en Chelsea.

M'Baye Niang moet vanaf de zomer te bewonderen zijn in het shirt van Arsenal. El Mundo Deportivo weet dat Arsène Wenger gecharmeerd is van de aanvaller van AC Milan. De 22-jarige Fransman moet bij The Gunners de concurrentiestrijd aangaan met zijn landgenoot Olivier Giroud.

Geen betere manier dan om ijzersterk te spelen tegen de club die je graag wil kopen. Dat deed Dani Ceballos voor Real Betis tegen Atlético Madrid. AS meent dan ook dat Diego Simeone overtuigd is. De coach van Los Colchoneros zette de 20-jarige spelmaker dan ook bovenaan zijn lijstje zodra Atlético's transferban afgelopen is. En dat is helaas voor Ceballos pas over een jaar.