Knieklachten hinderen veldrijder Van Aert

De Belgische veldrijder Wout Van Aert kampt twee weken voor het WK in Luxemburg met een knieblessure. De regerend wereldkampioen heeft al een tijdje last van zijn rechterknie en moet nu zelfs rust nemen. Van Aert zou deze week eigenlijk met zijn ploeg op trainingsstage gaan in Spanje, maar ziet daarvan af.