Live: City vs Spurs, Real en Vettel

Het is weer smullen dit weekend. De bijna wekelijkse topwedstrijd in de Premier League gaat vandaag tussen Manchester City en Tottenham Hotspur. De ploeg uit Londen verkeert in een blakende vorm, terwijl het team van Pep Guardiola hard onderuitging bij Everton. Het belooft een interessante wedstrijd te worden in Manchester.