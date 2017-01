Mopperen met Jacques: 'Geen respect in F1

Jacques Villeneuve blijft heerlijk voorspelbaar. Gooi er een kwartje in en de oud-coureur geeft je wat je wil horen. In de ogen van de wereldkampioen van 1997 lijkt alles vroeger beter. De V6-hybrides zijn niks, het inhalen met DRS is niks, maar bovenal: ‘Er is bij de coureurs onderling geen respect meer. Het staat bij die gasten niet eens meer in hun woordenboek’ aldus de jong verzuurde Canadees.

VROEGER WAS ALLES BETER

'Je zag coureurs vroeger nooit slingeren op het rechte stuk. Je zag ook nooit iemand remmen aan de binnenkant van de baan. Hij zou zijn lijn houden aan de buitenkant en later proberen te remmen. Het was clean en met respect. Natuurlijk knalden ze weleens tegen elkaar aan, maar dat kwam dan door fouten', blikte hij voor Autosport terug op de tijden van zijn vader Gilles Villeneuve.

'Nu kijken we naar een computerspelletje. De coureurs denken dat ze in een videogame zitten. Zo van mij kan niks gebeuren, want ik kan toch niet gewond raken. Villeneuve uitte eerder al vergelijkbare kritiek op het rijden van Max Verstappen. De jonge Nederlander is wat hem betreft het voorbeeld van hoe het niet moet met bewegen in de remzone en zijn roekeloze racegedrag. Al bij de entree van Max was Villeneuve een van zijn grootste criticasters.

Een ander stokpaardje van Villeneuve komt ook van stal. Een van de grootste fouten is namelijk de introductie van DRS* in 2011 geweest. 'De fans bleven maar klagen dat er niet genoeg werd ingehaald. Dus de F1 dacht: weet je wat, we nemen DRS en dan zien we 100 inhaalmanoeuvres per race. Maar noem mij een move die je je nog kunt herinneren van na die introductie. Dat lukt je niet.'

Villeneuve heeft, denken wij, een geheugenprobleem

INHALEN ALS OP DE SNELWEG

‘Nu is het een kwestie van geen risico nemen en gewoon op een knopje drukken. Je ziet de auto’s elkaar nu inhalen als op een snelweg. We zien ze elkaar achter elkaar voorbijgaan, maar dat is zo saai als wat. Dat kan niet de bedoeling zijn. In motorracen duurt het soms 10 ronden, maar dan zie je tenminste wel wat voor werk er allemaal voor nodig is.’

HYBRIDES CRAZY ENGINEERING

Tenslotte zijn ook de huidige krachtbronnen niet naar de smaak van JV. ‘Het is prachtige technologie, maar dat is alleen voor de engineers interessant. Het hoort niet in de Formule 1 thuis. Het voegt helemaal niets toe, dus het haal het weg, het is crazy engineering. Ik hoef het ook niet in mijn eigen auto te hebben.

*Met de DRS (Drag Reduction System) kan een coureur de achtervleugel verstellen op het moment dat hij binnen een seconde achter zijn voorganger rijdt. Daardoor vermindert de downforce. Daardoor kan hij meer snelheid ontwikkelen en makkelijker inhalen