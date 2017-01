Djokovic zet Verdasco in drie sets opzij

Novak Djokovic heeft de tweede ronde bereikt van de Australian Open. De titelverdediger zette zijn Spaanse tegenstander Fernando Verdasco, de nummer veertig van de wereld, in drie sets opzij: 6-1, 7-6 (4) en 6-2. Djokovic, zesvoudig winnaar van het Australische grandslamtoernooi, kwam alleen even in de problemen tijdens de tweede set.