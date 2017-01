Newey zoekt mazen voor kansen van Max

Adrian Newey is voorzichtig optimistisch over de kansen van Max Verstappen en Daniel Ricciardo in 2017. De technische baas van Red Bull ziet dat niet alleen motorleverancier Renault goed werk heeft verricht, maar dat ook zijn eigen inbreng winst gaat opleveren: 'Misschien hebben we wel mazen in de nieuwe regels voor 2017 gevonden.'

DE 10-VOUDIG KAMPIOENENMAKER VOELT HET KRIEBELEN

Newey staat bekend als de meesterontwerper en aerodynamica-koning van de Formule 1. Hij tekende onder meer de Red Bulls waarmee Sebastian Vettel vier keer wereldkampioen werd en heeft als enige designer zijn teams 10 keer de constructeurstitel bezorgd. De laatste twee jaar was hij voor Red Bull bezig met andere projecten, maar de regelwijzigingen van 2017 (video) hebben hem verleid terug te komen.

Hij legt op Autosport International uit waarom het toch weer is gaan kriebelen en hij het F1-project van The Bulls is gaan leiden: 'Ik ben fan van regelwijzigingen, want dan kun je gaan proberen die regels beter te begrijpen dan je concurrenten. Misschien zijn er wel nieuwe mogelijkheden. Wellicht zijn er wel dingen die anders in de regels staan dan dat ze bedoeld zijn.'

'Het punt is dat er gelukkig niet zoiets bestaat als de intentie van de regels. Je moet op de tekst van het reglement afgaan en misschien zijn daarin wel mazen te vinden', licht de 58-jarige Engelsman een tipje van de sluier op.

Vettel viert zijn vierde wereldtitel met Newey

'MOTORVERMOGEN NOG BELANGRIJKER'

Hoewel de veranderingen er met name op gericht zijn de grip van de wagens te verbeteren door middel van meer downforce, verwacht Newey dat het motorvermogen nog belangrijker wordt dan het al was. 'Omdat iedereen dadelijk zoveel grip heeft, gaat het percentage dat je per ronde vol gas gaat omhoog. Dus je hebt langer last van een gebrek aan vermogen dan van een gebrek aan grip.'

Juist het vermogen van de Bulls-bolides van Max en Daniel was de afgelopen jaren de achilleshiel. De minder krachtige Renault-hybride moest het vooral in 2015, maar ook vorig seizoen nog afleggen tegen Mercedes en Ferrari. Maar ook over de stappen die Franse motorbouwer heeft gemaakt, is Newey positief.

'RENAULT MAAKT GOEDE STAP VOORUIT'

'Renault is zeker op het goede pad. Twee jaar geleden was er helemaal geen progressie geboekt in de wintermaanden. Ze hadden eerder nog een stap teruggedaan in vergelijking met het eerste hybride-jaar. Vorig jaar was de progressie gedurende seizoen prima en konden we het gat met Mercedes en Ferrari weliswaar niet dichten, maar wél kleiner maken.'

'Renault heeft heel hard gewerkt gedurende de winter. Ik heb de cijfers gezien voor dit jaar en die zijn een goede stap vooruit. Net als altijd en net als voor ons (de chassiskant) weten we niet wat de concurrenten hebben gedaan', houdt hij nog een slag om de arm.

De Formule 1 is ook in 2017 weer te zien op Ziggo Sport en Ziggo Sport Totaal! Op 24 maart staan de eerste vrije trainingen voor de Grand prix van Australië op het programma. Houd de komende tijd deze site in de gaten voor de exacte uitzendtijden!