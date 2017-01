Stuivenberg debuteert met gelijkspel

Albert Stuivenberg heeft zijn eerste wedstrijd als hoofdcoach van Racing Genk niet kunnen winnen. De geboren Rotterdammer zag zijn Belgische ploeg in de eerste bekerwedstrijd tegen KV Oostende met 1-1 gelijkspelen. Op 31 januari is de return in de halve finale van de Belgische beker.