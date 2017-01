Porte grijpt de macht in de Tour Down Under

Wielrenner Richie Porte heeft woensdag de macht gegrepen in de Tour Down Under. De Australiër sprong in de etappe van Stirling naar Paracombe over 148 kilometer weg op de slotklim en kwam solo over de streep. De renner van BMC neemt ook de leiding over in het algemeen klassement van zijn landgenoot Caleb Ewan.