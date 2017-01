Nishikori eenvoudig naar derde ronde

De Japanse tennisser Kei Nishikori heeft woensdag eenvoudig de derde ronde van de Australian Open bereikt. De nummer vijf van de plaatsingslijst was zijn tegenstander, de Fransman Jérémy Chardy, in drie sets de baas in de Hisense Arena in Melbourne: 6-3 6-4 6-3.