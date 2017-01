Federer verliest geen set van Rubin

Roger Federer heeft de derde ronde bereikt van de Australian Open. De viervoudig winnaar van het toernooi verloorbijna de derde set van de Amerikaan Noah Rubin, maar de Zwitser brak terug bij een stand van 5-3 voor Rubin en even later stond er 7-5, 6-3, 7-6 (3) op het scorebord.

Omdat Federer als zeventiende is geplaatst, komen er nu snel goede spelers op zijn pad. Vrijdag wacht in de derde ronde serieuze tegenstand als hij het moet opnemen tegen de Tsjech Tomas Berdych. De Tsjech is als tiende geplaatst in Australië.

NISHIKORI IN RONDE 4?

Wint De FedExpress ook die partij, dan neemt hij het in ronde vier waarschijnlijk op tegen Kei Nishikori. De als vijfde geplaatste Japanner speelt in de derde ronde tegen Lukas Lacko.

Federer is dit jaar weer terug op de tennisbaan. Hij miste het tweede deel van het vorige seizoen wegens een knieblessure en verloor daarom veel terrein op de wereldranglijst.