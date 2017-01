Federer zonder setverlies naar derde ronde

Roger Federer heeft woensdag de derde ronde bereikt van de Australian Open. De viervoudig winnaar van het toernooi verloor in Melbourne geen set van de Amerikaan Noah Rubin: 7-5 6-3 7-6 (3).

De voormalige nummer één van de wereldranglijst maakte in de derde set een achterstand van 3-5 ongedaan. Federer wacht vrijdag in de derde ronde serieuze tegenstand als hij het moet opnemen tegen de Tsjech Tomas Berdych.

De 35-jarige Zwitser is dit jaar weer terug op de tennisbaan. Hij miste het tweede deel van het vorige seizoen wegens een knieblessure. Federer is slechts als zeventiende geplaatst in Melbourne.