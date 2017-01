Haase kan nu echt naar huis

Robin Haase is ook uitgeschakeld in het dubbelspel van de Australian Open. Samen met zijn Duitse partner Florian Mayer was de beste Nederlandse tennisser in de eerste ronde niet opgewassen tegen de Australiërs Alex Bolt en Bradley Mousley. De Nederlander en de Duitser verloren met 6-3, 5-7, 6-4.