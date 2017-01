Dolberg -> Manchester, Ajax wil Spanjaard

Kasper Dolberg is in korte tijd een belangrijke speler voor Ajax geworden. De vraag is hoe lang hij dat blijft. Volgens Manchester Evening News zijn zowel Manchester United als City zeer geïnteresseerd in de blonde doelpuntenmaker. Ook Everton is in de race voor zijn handtekening, al zal het prijskaartje niet meevallen. Dolberg heeft nog een contract tot 2021 in Amsterdam.