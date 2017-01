Vrouwen begonnen aan marathon op natuurijs

Om 10.00 uur woensdagochtend is in Noordlaren de eerste marathonwedstrijd op natuurijs van start gegaan voor de vrouwen. De mannen volgen om 11.00 uur.

Irene Schouten is de torenhoge favoriete. Vorig jaar won ze ook al de eerste marathon op natuurijs. Verder was ze dit seizoen de beste bij de massastartcompetitie, het NK massastart en het NK op kunstijs. Schouten verwachtte de meeste tegenstand van Francesca Lollobrigida, maar de Italiaanse doet niet mee omdat er geen plek meer voor haar was.

Bij de mannen is er geen uitgesproken favoriet. Gary Hekman won vorig jaar en is ook nu weer kanshebber, net als Jorrit Bergsma, Simon Schouten, Arjan Stroetinga, Evert Hoolwerf, Crispijn Ariëns, Bob de Vries en Robert Post.