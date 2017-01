Van der Geest wint natuurijsmarathon

Lisa van der Geest heeft in Noordlaren de eerste marathon op natuurijs van dit seizoen gewonnen. Topfavoriete Irene Schouten werd derde in de sprint.

Van der Geest maakte deel uit van een kopgroep van acht schaatssters die een ronde voorsprong had op het peloton. Schouten maakte een misslag in de slotronde en was daardoor kansloos voor de zege.