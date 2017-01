Bull-reject Gasly kiest Stoffel-route

Nu de stoelendans in de Formule 1 ten einde is gekomen, is het voor hen die buiten de boot vielen tijd voor alternatieven. Pierre Gasly gaat komend seizoen in de Japanse Super Formula Series aan de slag. De GP2-winnaar van 2016 dacht kans te maken op het plekje van Daniil Kvyat bij Toro Rosso, maar werd tot zijn eigen teleurstelling gepasseerd.

Met alle regelwijzigingen die er in de F1 aankomen koos het juniorteam van Red Bull voor de ervaring van de Rus boven het talent van Gasly. De Fransman is opleidingscoureur van de Bulls en blijft komend seizoen wél als derde rijder en testcoureur actief bij het team van Max Verstappen en Daniel Ricciardo. 'Er valt een hoop te leren over de nieuwe auto en de nieuwe reglementen', aldus Gasly.

DE VANDOORNE-ROUTE VOOR ERVARING

Voor de broodnodige race-ervaring trekt Gasly naar het Verre Oosten en dat wordt naar eigen zeggen een uitdaging. 'Ik heb geen ervaring met de auto of de circuits en ik weet dat de Japanse cultuur, filosofie, de manier van werken, eigenlijk alles anders is. Ik ga het seizoen in met heel weinig testkilometers, dus makkelijk gaat het niet worden. Ik moet de auto en zes nieuwe banen leren kennen.'

Super excited to be racing in SUPER FORMULA this season! #OneGoal pic.twitter.com/U82lSiWSBN — Pierre Gasly (@PierreGASLY) 18 januari 2017

Gasly imiteert de route van Stoffel Vandoorne. De Belg viel vorig jaar bij McLaren-Honda buiten de boot en trok ook naar Japan. Vandoorne eindigde er als vierde in het Super Formula-kampioenschap als beste Honda-coureur en hij neemt dit seizoen het zitje van Jenson Button over bij het F1-team.