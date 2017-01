Doornbos: 'Bottas tussenpaus, wacht op Seb'

Dat Valtteri Bottas in een Mercedes gaat rijden, was ook voor Ziggo Sport-analist Robert Doornbos allang geen verrassing meer. 'Ze kunnen in de Formule 1 niet zo goed geheimpjes bewaren. Ik weet in ieder geval zeker dat Bottas de Kerst heeft gevierd met een big smile op zijn gezicht.' De oud-coureur denkt wel dat de Fin maar kort kan genieten van zijn cadeautje. 'In principe moet Vettel komen.'

BOTTAS IS TUSSENOPLOSSING

'Bottas is maar een tussenoplossing. In principe wil Mercedes Vettel los zien te weken voor 2018 of 2019 en anders een andere topper. Alleen als Bottas de titel pakt of het Hamilton heel moeilijk maakt, mag hij blijven. Dat gaat naast Lewis echt superlastig worden, want die is echt wel van een andere categorie. Maar goed, de constructeurstitel telt zwaar voor Mercedes. Dus als Bottas in de slipstream blijft, is het ook al prima.'

Tussenoplossing of niet. Voor Bottas begon de tijd te dringen na vijf jaar Williams. 'Toen hij als onder meer tweevoudig Masters-winnaar uit de F3 kwam, was hij echt hot, hot, hot property. Hij testte toen ook al voor Williams en wat hij daar liet zien, schijnt echt waanzinnig te zijn geweest.'

'Na zijn topseizoen 2014 met zes podiumplaatsen kwam de klad er klein een beetje in', vindt Doornbos. 'De auto werd minder en het gat met zijn teammaat Felipe Massa was voor mijn gevoel minder groot dan zou moeten.'





DIE LOOPT MET ZIJN ... BORST VOORUIT IN HET PADDOCK

Mercedes teambaas Toto Wolff was wél overtuigd. Hij kent Bottas nog uit zijn Williams-tijd (waar hij mede-directeur was) en was tot gisteren ook de baas van Bottas’ management. Toen Nico Rosberg ermee besloot te stoppen, was de keuze snel gemaakt. 'Het is een jongensdroom dat je weggekocht wordt en voor een kampioensteam mag rijden. Die loopt met zijn pi.. met zijn borst vooruit in het paddock', denkt Doornbos.

'Ook Williams is niet bepaald slechter geworden van de deal. Ik denk wel dat het bonnetje voor de Mercedes-motoren een stukje goedkoper is geworden. Bovendien komt Paddy Lowe als engineer over van Mercedes en krijgen ze geld voor het afstaan van Bottas. Daar komen de miljoenen die Lance Stroll meeneemt ook nog eens bij. Zeker voor een privateer-team als Williams is geld heel belangrijk.

DE LOGISCHE TERUGKEER VAN DE KORTSTE PENSIONADO

Dat verklaart ook de terugkeer van Felipe Massa, legt Doornbos uit. 'Ze hadden gewoon een ervaren coureur nodig. Je kan niet het risico nemen dat Stroll bloedsnel is, maar ook fouten maakt en dat het je dan posities in de constructeursstand kost. Dat kost je weer ettelijke miljoenen. Dat bijt heel hard als je daar op gokt. Massa is een betrouwbare puntenscoorder, niet altijd op de hoogste plekken wellicht, maar wel steady.'

Dat de 'kortste pensionado ooit' besloot toch een jaartje F1-coureur te blijven is volgens de Ziggo-analist ook geen wonder. 'Niemand zegt daar nee tegen. Ik geef hem groot gelijk. Massa zat ook in de beste positie om te onderhandelen. Hij wist dat er geld zat was en dat Williams zat te springen om ervaring. Dat is lekker praten. Als je me heel graag wil, dan mag je betalen.'

WEHRLEIN DE HUILENDE DERDE

De enige echte verliezer in het verhaal is volgens Doornbos Pascal Wehrlein. 'Natuurlijk moet hij zich gelukkig prijzen dat hij F1 coureur is en een stoeltje bij Sauber heeft, maar aan de andere kant...als je na al je testwerk gepasseerd wordt, is dat als Mercedes-junior zuur. Mercedes vindt blijkbaar toch dat hij een stukje talent en ervaring mist dat Bottas wél heeft. En een Sauber is toch net effe minder.'