Luiten in 2017: Majors, top 30 en winst

De top 30 van de wereld, meedoen om de overwinning in een major en een toernooi winnen. Dat zijn de doelen van Joost Luiten voor 2017. Luiten heeft zin in de start van zijn seizoen deze week in Abu Dhabi. In het Midden-Oosten begon hij met een ronde level par. Henrik Stenson gaat na dag 1 aan kop met -8. 'Dit is een van m’n favoriete toernooien', zegt Luiten tegen Ziggo Sport.

'Dit is één van de toernooien waar ik constant en goed presteer. Ik ben hier de laatste jaren vijfde, zesde en zesde geworden. De baan ligt me ook goed', zegt de Rotterdammer. Waarom de baan hem goed ligt? 'Het is een pittige baan. Het is in mijn voordeel als de baan ook nauwkeurigheid van een speler vraagt, en niet alleen maar lengte.'

NOG NEGEN PLAATSEN STIJGEN

Het is geen geheim dat The Masters het favoriete toernooi van Luiten is. Om daar mee te mogen doen, moet Luiten zich voor april in de top 50 van de wereld spelen. Hij is nu de nummer 59. Dat lijkt dus haalbaar. Luiten: 'The Masters zou een bonus zijn. Het seizoen is echt niet mislukt als ik dat niet haal. Ik ken de baan en weet hoe mooi het toernooi is. Maar ik zie het echt als een bonus.'

De winterperiode gebruikte Luiten om aan zijn techniek en aan zijn lichaam te werken. Daarvoor ging hij aan de slag met coaches Bas van der Steur en Phil Allen. 'Ik heb vier weken gericht kunnen trainen zonder dat er een toernooi tussendoor komt. Dat is erg lekker. Ik voel me ook heel fit, maar het is ook weer niet zo dat ik nu een nieuw persoon ben.

Luiten ontspande ook in de winter. Hij ging tien dagen naar Curacao.

Merry christmas everyone pic.twitter.com/2kvBdo0bKf — Joost Luiten (@joostluiten) 25 december 2016

‘Soms raak je in de training alles en bak je er in de wedstrijd niets van’

Over zijn swing is Luiten ook erg tevreden. Samen met coach Allen ging hij al op 6 januari naar Dubai om zich voor te bereiden op het nieuwe jaar. Hij werkte er gericht aan zijn slagen. 'We zijn halverwege vorig jaar begonnen met een verandering in de top van de backswing en de overgang naar de downswing. Dat is nu precies hoe ik het hebben wil.'

Luiten weet ook dat dat niets zegt over het resultaat van deze week. 'Soms raak je in de training alles en bak je er in de wedstrijd niets van, en andersom. Vorig jaar ging het helemaal niet voor het KLM Open. En dat won ik ineens. In golf weet je het nooit. Maar ik ga er met vertrouwen in.'

Ischa Gerrits

Ischa Gerrits is freelance redacteur bij Ziggo Sport Totaal en houdt van vrijwel alle sporten, maar is vooral golf- en tennisfreak. Gerrits kijkt niet alleen bijna alle toernooien, maar is zelf ook vaak te vinden en vooral te horen op de green en het gravel.

Luiten-watch archief