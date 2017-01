Gaan deze Nederlanders Max achterna?

Sinds Max Verstappen op 17-jarige leeftijd zijn debuut maakte in de Formule 1, durven steeds meer teams een jonge en relatief onervaren coureur achter het stuur van hun wagen te zetten. Zo wisten onder anderen Lance Stroll (18) en Esteban Ocon (20) al een zitje te bemachtigen. De F1 verjongt en de twee grootste Nederlandse racetalenten ruiken daardoor ongetwijfeld ook hun kans.

Ze zijn piepjong, Nederlands en kunnen ongelooflijk hard racen. Richard Verschoor en Jarno Opmeer worden daarom ook niet voor niets op zestienjarige leeftijd vergeleken met Max Verstappen. 'Met deze twee racetalenten mogen wij ons heel gelukkig prijzen als Nederlanders', vertelt Rick Winkelman, die als commentator van Ziggo Sport zo'n beetje alle raceklasses volgt.

Verschoor en Opmeer kwamen afgelopen jaar namens MP Motorsport uit in de Spaanse en Europese Formule 4 en lieten daarin zien over uitzonderlijk talent te beschikken. Verschoor greep in beide klasses de titel en Opmeer eindigde in de Europese F4 als tweede achter zijn landgenoot. De zeges van Verschoor leverde hem nog meer op dan titels: hij versierde een contract bij het opleidingsteam van Red Bull. Al een beetje in de voetsporen van Max Verstappen

Daarmee treedt Verschoor al een klein beetje in de voetsporen van Max Verstappen, die ook al op jonge leeftijd door Red Bull werd opgepikt. Maar er moet nog wel heel veel gebeuren, wil hij net als zijn drie jaar oudere landgenoot de Formule 1 bereiken. 'Afgelopen jaar heeft hij precies gedaan wat hij moest doen, maar het is natuurljik afwachten of hij deze goede lijn kan doortrekken', zegt Winkelman.



Richard Verschoor hijgt in de nek van Jarno Opmeer. In de F4 haalden de Nederlanders het beste in elkaar naar boven.

Onlangs werd bekend dat Verschoor komend seizoen zijn rondes rijdt in de Formule Renault 2.0. 'Dat is weer een stapje hogerop, dus ik ben heel benieuwd hoe hij het daar gaat doen. Eigenlijk moet hij in zijn eerste seizoen gewoon gelijk voor het kampioenschap gaan. Als hem dat lukt, dan kan hij echt héél ver komen. Zeker nu hij kan rekenen op de steun van Red Bull.'

'Qua karakter zit het bij Richard ook wel goed. Het is een gewoon een hele aardige jongen. Maar als hij zijn helm opheeft, dan heeft hij Verstappen-achtige trekjes met zijn felle manier van rijden. Het is zeker een megatalent', aldus Winkelman.'Deze twee supertalenten doen nauwelijks voor elkaar onder'

De Ziggo Sport-commentator twijfelt ook niet over de kwaliteiten van Jarno Opmeer, die in tegenstelling tot Verschoor nog niet onder contract staat bij een team in de Formule 1. 'Ik denk dat Opmeer net zo goed en net zo snel is als Verschoor. Hij heeft alleen de pech dat hij geen F1-team acher zich heeft, maar wie weet gaat dat nog komen.'

