Video: zo maakt Red Bull de wagen van 2017

Het duurt nog twee maanden voordat het nieuwe Formule 1-seizoen begint. Voor fans een ellendig lange tijd. Gelukkig gebeurt er genoeg voordat Max Verstappen en zijn concurrenten de baan op gaan. De nieuwe wagens worden de komende tijd bijvoorbeeld gepresenteerd. Red Bull laat in een video zien hoe zij werken aan de nieuwe bolide.

Van tekentafel tot productie, van berekeningen tot testritjes, je ziet in vogelvlucht hoe de mannen aan het werk zijn. Toch moet je nog even geduld hebben voordat hij er is. In februari presenteert het team de auto waarin Verstappen wereldkampioen zou kunnen worden.

De beelden: