Robben fit en gretig voor hervatting

MÜNCHEN (ANP/DPA) - Arjen Robben is van zijn zware verkoudheid af en volledig fit voor de hervatting van de Bundesliga. De vleugelspits toonde zich woensdag zeer gretig voor de eerste wedstrijd van Bayern München na de winterstop. SC Freiburg is vrijdag de tegenstander. 'We willen meteen winnen en daarmee een duidelijk signaal afgeven dat we nu doorzetten', aldus de international.