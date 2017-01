Aubameyang maakt één goal te weinig

Gabon wacht bij de Afrika Cup in eigen land nog op de eerste zege. Het gastland speelde woensdag in poule A voor de tweede keer gelijk. Het duel met Burkina Faso in Libreville eindigde in 1-1. Eerder had Gabon met dezelfde cijfers gelijkgespeeld tegen Guinee-Bissau.