Real onderuit in vijf doldwaze minuten

Geheel tegen de verwachting en verhouding in heeft Celta de Vigo een mooie stap richting de halve finale van de Copa del Rey gezet. Op bezoek bij Real Madrid won Celta met 2-1. Vijf knotsgekke minuten beslisten het duel in het voordeel van de bezoekers.

REAL ZOEKT GOALS, MAAR VINDT ÁLVAREZ

Winnen en dan het liefst met veel doelpunten verschil zodat de terugwedstrijd een formaliteit zou zijn. Dat was het devies voorafgaand aan het duel voor de mannen uit Madrid. Ze begonnen dan ook voortvarend aan de wedstrijd. Vanaf het begin zette ze druk op de verdediging van Celta en zochten ze veelvuldig de aanval.

Dat zorgde er voor dat Sergio Álvarez een drukke avond had. Hij keerde schoten van Cristiano Ronaldo, Marcelo, Toni Kroos, Lucas Vazquez en Marco Asensio. Wat Real ook probeerde, ze kwamen maar niet tot scoren. Even dacht het Madrileense publiek wel te kunnen juichen, maar een goal van Ronaldo ging niet door omdat hij buitenspel stond.

CELTA SLAAT IN VIJF BIZARRE MINUTEN TOE

In de tweede helft ging de Madrileense jacht naar een doelpunt door. Toch was het niet Real dat op voorsprong kwam. Uit een vlijmscherpe counter wist Iago Aspas de 1-0 binnen te schieten. Dat zorgde er echter wel voor dat ze bij Real een tandje bij schakelde. Binnen een paar minuten stond het dan ook alweer 1-1 na een heerlijke knal van Marcelo.

Zie hier de poeier van Marcelo:

Waar Celta niet lang van de voorsprong kon genieten, maakte Real het zelf nog bonter. Binnen een minuut kwamen de bezoekers namelijk weer op voorsprong. Na knulig balverlies op het middenveld, stond de Madrileense defensie te slapen en kon Jonny Castro zomaar de 2-1 maken. Daar bleef het bij en dus moet Real volgende week aan de bak in de return.

De winnende goal van Castro: