Draisma Dynamo kent sterk begin

Draisma Dynamo uit Apeldoorn heeft de thuiswedstrijd in de achtste finales van de Europese Challenge Cup tot een goed einde gebracht. De ploeg van coach Bas Hellinga won in het Omnisport met 3-1 van de Engelse club IBB Polonia. De uitwedstrijd in Londen is op 1 februari.