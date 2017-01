Kameroen aan kop na winst

Kameroen heeft bij de Afrika Cup na twee speelronden de leiding genomen in poule A. Het land was met 2-1 te sterk voor Guinee-Bissau. Kameroen heeft daardoor zondag in de laatste groepswedstrijd tegen Gabon aan een gelijkspel genoeg om zich te plaatsen voor de kwartfinales.