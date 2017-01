Liverpool moeizaam naar vierde ronde

Liverpool heeft woensdagavond moeizaam de vierde ronde bereikt van de FA Cup. De nummer drie van de Premier League versloeg Plymouth Argyle, dat uitkomt op het vierde profniveau in Engeland, met 1-0. Lucas Leiva maakte in de eerste helft het doelpunt. Divock Origi miste namens Liverpool in de slotfase nog een strafschop.