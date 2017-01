Manchester United aan kop in Money League

Sportief mag Manchester United momenteel niet tot de grootmachten in het internationale voetbal behoren, maar in financieel opzicht is de Engelse club weer toonaangevend. Op de door Deloitte gepubliceerde Money League lost Man United Real Madrid af als lijstaanvoerder. The Mancunians hadden over het seizoen 2015/16 een totaal aan inkomsten van 689 miljoen euro.