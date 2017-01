Gala redder Janssen, Dybala meer dan 150

Galatasaray wil Vincent Janssen weer op de goede weg helpen. De Turkse nummer 3 hoopt de Nederlandse spits voor een half jaar te huren van Tottenham Hotspur, weet Voetbal International. Janssen kwam deze zomer voor ongeveer 20 miljoen euro over voor AZ, maar komt amper nog aan spelen toe. De Oranje-international scoorde in de Premier League pas één keer, uit een penalty.

Janssen dreigt zijn plek als eerste spits van het Nederlands elftal kwijt te raken als hij geen minuten maakt. Bij The Spurs stond hij pas vijf keer in de basis, vooral aan het begin van het seizoen. In Istanbul zou hij in ieder geval collega-international Wesley Sneijder tegenkomen. Ook oud-international Nigel de Jong en de Nederlands-Kaapverdiaanse rechtsbuiten Garry Rodrigues spelen voor Galatasaray.

Juventus ligt overhoop met het management van Paulo Dybala. Volgens Il Corriere dello Sport willen de mensen achter het 23-jarige supertalent een clausule van 150 miljoen euro in een nieuw contract laten opnemen. De Bianconeri vinden dat veel te weinig en gaan dus niet akkoord. Dybala heeft nog een contract tot medio 2020, maar Juve heeft haast met verlengen omdat de Argentijn extreem gewild is.'United en Real vinden 80 miljoen geen probleem'

Manchester United en Real Madrid hebben zich bij AS Monaco gemeld voor Bernardo Silva, meldt The Sun. De 22-jarige middenvelder wordt gezien als een van de grootste Portugese talenten en dat mogen de topclubs weten. Monaco hangt namelijk een prijskaartje van liefst 80 miljoen euro om zijn nek. Voor beide clubs moet het betalen van die transfersom geen probleem zijn, want financieel zit het wel goed.

Het bijna dagelijkse gerucht uit China komt van The Daily Mirror. De Engelse krant schrijft dat Dimitri Payet een aanbieding van Fortune China Hebei naast zich neer heeft gelegd. Een salaris van 32 miljoen per jaar was voor hem geen reden om naar het Verre Oosten te vertrekken. De Franse aanvaller weigert nog te spelen voor West Ham United en heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Olympique Marseille.

Dat Payet kan voetballen, was al een tijdje duidelijk:

Barcelona heeft de transfer van Marlon stilgehouden. Sport achterhaalde dat de Catalanen de 21-jarige verdediger van Fluminense vorige maand definitief hebben vastgelegd. De Braziliaan speelde sinds begin van dit seizoen al op huurbasis voor Barça. Marlon kwam één keer in actie voor de hoofdmacht van Barcelona, door in te vallen in het Champions League-duel met Celtic.