Luiten met matige seizoensstart

Joost Luiten is het nieuwe seizoen matig gestart bij de Abu Dhabi HSBC Championship. De 31-jarige Bleiswijker werkte de eerste ronde van het toernooi op de Europese Tour af in 72 slagen. Daarmee zat hij op het baangemiddelde (par). In het eerste deel van zijn ronde sloeg Luiten twee bogeys. Dat herstelde hij daarna met twee birdies. Het leverde hem een plek in de achterhoede op, gedeeld 67ste.