Casa del Terror wacht voor Barcelona

Barcelona moet vanavond voor de kwartfinale om de Copa del Rey op bezoek in La Casa del Terror. Dat is de nieuwe naam die Marca aan het Estadio Anoeta van Real Sociedad gaf, nadat het ontdekte dat Barça al meer dan tien jaar niet gewonnen heeft in de tempel van Erreala. De enige keer dat beide ploegen elkaar het afgelopen decennium in het Copa-toernooi troffen, was in 2014 (1-1).

Barcelona mocht het in de laatste tien seizoenen in totaal acht keer proberen in Anoeta. De Blaugranas verloren vijf keer en speelden er drie gelijk. Van 2008 tot 2011 hoefde Barça niet af te reizen naar La Casa del Terror. Sociedad speelde toen in de Segunda División.

Seizoen Thuisploeg Uitploeg Eindstand Competitie 2016/17 Real Sociedad Barcelona 1-1 Primera División 2015/16 Real Sociedad Barcelona 1-0 Primera División 2014/15 Real Sociedad Barcelona 1-0 Primera División 2013/14 Real Sociedad Barcelona 1-1 Copa del Rey 2013/14 Real Sociedad Barcelona 3-1 Primera División 2012/13 Real Sociedad Barcelona 3-2 Primera División 2011/12 Real Sociedad Barcelona 2-2 Primera División 2010/11 Real Sociedad Barcelona 2-1 Primera División

GELUKKIG OOK THUIS

De ploeg van trainer Luis Enrique mag van geluk spreken dat het in de Copa over dubbele ontmoetingen gaat. Daardoor hebben de Catalanen in het bekertoernooi weinig last van Sociedad. De ploegen werden elf keer eerder aan elkaar gekoppeld, waarbij Barça negen keer als winnaar doorging. Ook vochten de twee drie finales met elkaar uit, die Barcelona allemaal won.

LUCHO'S BARCELONA OP GANG ALS DIESEL

Mocht Sociedad in de eerste helft inderdaad overeind blijven, is het er nog lang niet. Sport zocht uit dat zodra de Catalaanse diesel warm is, de doelpunten in de tweede helft als rijpe appels uit de boom vallen. Luis Enrique ziet zijn teams steeds vaker toeslaan in de tweede helft en dat is een prettige eigenschap, nu de prijzen langzamerhand verdeeld gaan worden.

