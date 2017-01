Alles of niets voor De Vries: F1 of niet?

Dat Nyck de Vries onderdeel is van het opleidingsteam van McLaren, zegt eigenlijk al genoeg. De 21-jarige coureur uit Sneek geldt als een van de grootste talenten van Nederland. In 2016 won De Vries twee races in de GP3 en eindigde hij als zesde in het eindklassement. Hij klopt al een tijdje op de deur van de Formule 1, maar vooralsnog doet niemand open. Zit een F1-carrière er nog in voor De Vries?

'Dit jaar gaat heel belangrijk voor hem worden', zegt Rick Winkelman, die als commentator van Ziggo Sport zo'n beetje iedere raceklasse volgt. 'Als hij dit jaar nog een keer de kans krijgt van McLaren en GP3 of GP2 mag rijden, dan kan het heel snel gaan als hij daarin goed presteert.'

De Vries zal ongetwijfeld hopen op scenario als die van Stoffel Vandoorne, die net als hij uit het opleidingsteam van McLaren komt. De 24-jarige Belg won in 2015 de titel in de GP2 en deed het afgelopen jaar goed in de Super Formula. Daarom mag hij het komend jaar in de Formule 1 proberen. Bij de renstal uit Woking neemt hij het stoeltje over van de gestopte Jenson Button.

'Ik denk alleen dat De Vries de laatste jaren iets te veel tijd nodig heeft gehad om goed te scoren', doelt Winkelman op zijn wisselvallige prestaties van de afgelopen jaren. De talentvolle Nederlander eindigde vorig jaar keurig als zesde in de GP3, maar moest het wél afleggen tegen zijn teamgenoot Charles Leclerc, die de titel pakte. Alexander Albon, zijn andere teamgenoot, werd tweede.'Vertrek van Ron Dennis werkt niet in zijn voordeel'

'De Vries heeft zeker in de karts hele bijzondere dingen laten zien. Hij is erg getalenteerd, maar op de een of andere manier komt het er in de auto's nog niet helemaal uit. Hij is zonder meer heel goed en gaat sowieso een mooie toekomst tegemoet in de autosport, maar ik weet niet of dat ook in de Formule 1 zal zijn. Wat dat betreft is het dit jaar alles of niets voor hem', aldus Winkelman.

'De steun van McLaren is in ieder geval heel belangrijk voor De Vries. En wat dat betreft werkt het vertrek van Ron Dennis niet in zijn voordeel. Het is namelijk als eens eerder gebeurd dat hij uit het opleidingsteam van McLaren dreigde te vallen. Dennis heeft er toen met zijn terugkeer bij McLaren voor gezorgd dat De Vries mocht blijven. Nu moet hij hopen dat de nieuwe mensen bij McLaren hem ook een kans geven.'

