Arsenal verder met geblesseerde Mertesacker

Arsenal heeft de optie in het contract van verdediger Per Mertesacker gelicht, hoewel de Duitser dit seizoen nog geen minuut in actie is gekomen. Dat bevestigde manager Arsène Wenger donderdag. Mertesacker liep kort voor het begin van de competitie een knieblessure op in een oefenduel met het Franse Lens.