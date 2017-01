Youri Mulder voortaan vaste gast in Rondo

Vanaf zondag is Youri Mulder naast Wim Kieft en Jan van Halst een van de vaste gezichten van het voetbalpraatprogramma Rondo. Het door Jack van Gelder gepresenteerde programma is iedere zondag van 21:30 tot 22:30 uur te zien op Ziggo Sport, de gratis sportzender voor digitale abonnees van Ziggo, en op Ziggo Sport Totaal te ontvangen bij alle overige distributeurs van Nederland.

Daarnaast zal hij ook veelvuldig worden ingezet rondom de belangrijkste wedstrijden uit de Engelse Premier League en de Spaanse Primera División. Door de overstap van Mulder naar Ziggo Sport zal hij niet langer te zien zijn in het NOS programma Studio Voetbal.

Youri Mulder is blij met zijn nieuwe rol bij Ziggo Sport: ‘Ik ben sinds het begin van dit seizoen al regelmatig te gast geweest in de Ziggo Sport uitzendingen rondom het Engelse en Spaanse voetbal en dat is mij goed bevallen. Vanaf nu schuif ik dus ook iedere zondag aan bij Rondo, het voetbalprogramma van Jack.'

'Ik vind het leuk weer intensief met Jack te gaan samenwerken en kijk uit naar mooie discussies met Wim en Jan, maar ook met Ruud Gullit die regelmatig te gast is. Het is mooi om onderdeel te worden van de grootste sportzender van Nederland.'