Halve finale in zicht voor Atlético

Door in eigen huis met 3-0 te winnen van Eibar heeft Atlético Madrid een flinke stap richting de halve finale van de Copa del Rey gezet. Geweldig speelden de Madrilenen niet, maar het armzalige Eibar kon het ze geen moment echt moeilijk maken.

WEINIG GEVAARLIJKE MOMENTEN, TOCH EEN GOAL

Atlético begon aan het duel zonder Diego Godin en Gabi. De oude rotten kregen rust van Diego Simeone. De Argentijn had een aanvallende ploeg het veld ingestuurd. Antoine Griezmann, Yannick Carasco, Ángel Correa en Nicolás Gaitán moesten de Madrilenen van doelpunten gaan voorzien. Toch speelde Atleti niet heel aanvallend.

De wedstrijd begon voorzichtig. Beide ploegen deden het rusitg aan en er was weinig gevaar voor de goals. Totdat Atlético na 25 minuten op voorsprong dacht te komen. Alleen stond Stefan Savic buitenspel en dus ging de goal niet door. Drie minuten later was het alsnog raak. Yoel blunderde en dus kon Griezmann de bal simpel binnenwerken.

ATLÉTICO BOUWT DE VOORSPRONG RUSTIG UIT

Na een uur spelen maakt Atlético de tweede goal. Na een mooie steekbal komt Carrasco alleen het strafschopgebied binnen. Hij wordt in eerste instantie nog gestuit door Yoel, maar in de rebound is de doelman kansloos op de inzet van Correa. Vanaf dat moment was het verzet van Eibar gebroken.

Niet veel later is het dan alweer raak. Dit keer is Gameiro de gelukkige. Hij kan een doorgekopte corner van dichtbij binnenknikken. Door de overwinning lijkt de return volgende week al een formaliteit. Eibar zal in eigen huis minstens drie keer moeten scoren om nog een kans te maken op de halve finale.