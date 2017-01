Visser verlengt contract bij topper

Maura Visser blijft voor SG BBM Bietigheim spelen. De Oranje-international verlengde haar contract met twee jaar. Visser speelt sinds 2015 voor de ploeg uit Bietigheim-Bissingen, waar ook Tess Wester, Martine Smeets en Angela Malestein handballen. Bietigheim is momenteel koploper in de Bundesliga.

Trainer Martin Albertsen reageerde verheugd op de contractverlenging van de 31-jarige Visser. 'Ze maakt met het team een grote ontwikkeling door en heeft een belangrijk aandeel in ons succes. Net als Maura hebben we grote ambities met de club. Daarom is het heel fijn dat we blijven samenwerken.'