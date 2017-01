Roma door wereldgoal naar kwartfinale

AS Roma heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de Italiaanse beker. In eigen huis was Roma met 4-0 veel te sterk voor Sampdoria. De hele wedstrijd was Roma de bovenliggende partij en mede door een geweldige goal van Radja Nainggolan trokken de Romeinen de overwinning naar zich toe.