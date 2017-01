Barcelona wint eindelijk in Baskenland

Na een periode van tien jaar heeft Barcelona eindelijk weer eens gewonnen in Anoeta. In de heenwedstrijd van de kwartfinale van de strijd om de Copa del Rey waren de Catalanen met 1-0 te sterk voor Real Socieadad. Neymar maakte de enige goal vanaf de stip.

BASKISCHE SCHOPPERS ROEPEN HET OVER ZICHZELF AF

Met Jasper Cillessen in de basis begon Barcelona sterk aan het duel. De afgelopen tien jaar wist Barça niet te winnen op bezoek bij Sociedad, maar daar was in het begin niets van te merken. Barcelona liet bal rond gaan en Sociedad kon ze alleen maar afstoppen met overtredingen. Dat bleek bij de 1-0 van Barcelona.

Neymar kapte in het strafschopgebied zijn tegenstander uit en die kon hem alleen nog maar vloeren. José González legde de bal op stip en Neymar schoot hem zelf binnen. Daarna volgden een aantal zeer fraaie aanvallen van Barcelona, maar keer op keer waren ze net niet scherp genoeg in de laatste fase.

HEET AVONDJE IN ANOETA, SCHEIDSRECHTER HEEFT HET MOEILIJK

In de tweede helft ging Sociedad nog nadrukkelijker de strijd aan en daar had Barcelona het moeilijk mee. Het publiek zweepte de eigen ploeg op en wakkerde het vuurtje aan. Ondanks dat de thuisploeg meer in de wedstrijd kwam, bleven de grootste kansen voor Barça. Neymaar had de 2-0 op zijn voet, maar faalde jammerlijk oog in oog met Gerónimo Rulli.

Even leek Barcelona opnieuw een penalty te krijgen. Zowel Luis Suárez en Neymar vielen in het strafschopgebied, maar González wilde er niet aan en legde de bal niet op de stip. Sterker nog, hij gaf Neymar geel voor een schwalbe. Die beslissing was op zijn minst discutabel te noemen.

Was het een penalty voor Barcelona?

In de laatste fase van de wedstrijd speelde Barcelona zakelijk en realistisch. Het ging niet meer met de volle overtuiging op zoek naar een goal en voetbalde de tijd vol. Dat lukte en dus gingen de Catalanen eindelijk weer eens met drie punten weg uit San Sebastián. De return in Barcelona is volgende week.