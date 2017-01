Rojer en Bertens naar derde ronde

Jean-Julien Rojer staat in de derde ronde van de Australian Open. De Antilliaan was samen met zijn Roemeense partner Horia Tecau te sterk voor de Nederlanders Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop (6-3, 6-4). Middelkoop en Koolhof waren vorige week in de kwartfinale van het toernooi in Sydney nog te sterk voor Rojer en Tecau. Ze schreven dat toernooi ook op hun naam.