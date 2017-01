De Jong Hamburger, Verratti wintersnoepje

Nigel de Jong houdt het na een half jaar alweer gezien bij Galatasaray. De 32-jarige middenvelder heeft het niet naar zijn zin in Turkije en aast op een transfer, aldus het Duitse 90min.com. Een oude bekende wil hem verlossen. Hamburger SV is best bereid De Jong opnieuw te contracteren. De 81-voudig international speelde al van 2006 tot 2009 bij HSV.