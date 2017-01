Roda JC breekt met Boysen

Aanvaller David Boysen is vertrokken bij Roda JC.

De 25-jarige Deen en de Limburgse club hebben met wederzijds goedvinden het contract ontbonden. Boysen kwam vorig jaar zomer over van Brøndby IF. Hij was dit seizoen in dertien duels actief. Boysen kwam één keer tot scoren.