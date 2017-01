Depay gaat avontuur aan bij Lyon

Memphis Depay heeft zijn transfer van Manchester United naar Olympique Lyon afgerond. De aanvaller wordt vrijdagmiddag gepresenteerd bij de tegenstander van AZ in de Europa League. De 22-jarige international wil in de Franse Ligue 1 zijn loopbaan een nieuwe impuls geven. Hij debuteert zondag mogelijk al voor zijn nieuwe club in het thuisduel met Olympique Marseille.