Costa kan weer spelen voor Chelsea

Diego Costais verlost van de rugblessure die van spelen belete. De spits kan zondag weer spelen in de competitiewedstrijd van Chelsea tegen Hull City. Dat zei Chelsea-trainer Antonio Conte op een persconferentie in de aanloop naar het thuisduel.

Er deden de afgelopen dagen veel verhalen de ronde over Costa, die ontbrak in de competitiewedstrijd tegen Leicester City en in verband wordt gebracht met een Chinese club. Hij zou ook een conflict met de clubleiding hebben.

'Voor zover ik weet, wil de speler bij Chelsea blijven', gaf Conte aan. 'Ik heb veel speculaties over hem gehoord, maar het belangrijkste is dat hij deze week pijnvrij met ons meetrainde en dat hij dit weekend weer beschikbaar is.'

De Spaanse spits is samen met Alexis Sánchez van Arsenal topschutter in de Engelse competitie en heeft met zijn veertien treffers een groot aandeel in het succes van Chelsea, dat lijstaanvoerder is.