Luiten met hakken over sloot weekend in

Joost Luiten heeft met een rondje van 70 slagen (-2) een vroege uitschakeling bij het Abu Dhabi HSBC Championship net weten te voorkomen. Met die score belandde de 31-jarige Nederlander op een totaal van 142 slagen, goed voor de gedeelde 62ste plek. Alle spelers met een score van 143 of hoger moesten het toernooi van de Europese Tour na twee dagen verlaten.

Luiten liet in zijn tweede omloop 3 birdies en een bogey noteren. Hij speelt in Abu Dhabi zijn eerste toernooi van het nieuwe seizoen. De Duitser Martin Kaymer leidt na 2 ronden met een totaal van 132 slagen. Hij heeft een slag minder dan de Spanjaard Rafa Cabrera Bello. Beide titelkandidaten gingen rond in 66 slagen.