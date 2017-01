Voetbalsters verpletteren Roemenië

De Nederlands voetbalsters hebben tijdens de trainingsstage in Spanje vrijdag de oefenwedstrijd tegen Roemenië met liefst 7-1 gewonnen. Oranje drukte het krachtsverschil na rust uit in zes doelpunten. Jill Roord en Vivianne Miedema namen er allebei twee voor hun rekening.

Nadat Roemenië op voorsprong was gekomen, tekende Lineth Beerensteyn vlak voor rust voor de gelijkmaker. In de tweede helft nam Oranje in hoog tempo afstand. Eerst door twee doelpunten van Roord, waarna Stefanie van der Gragt het vierde doelpunt maakte. De vijfde treffer viel uit een van richting veranderde vrije trap van Sherida Spitse. Het slotakkoord was voor de ingevallen Miedema, die het zesde en zevende doelpunt verzorgde.

De ploeg van de nieuwe bondscoach Sarina Wiegman, de opvolgster van Arjan van der Laan, werkt een tiendaags trainingskamp af aan de Spaanse kust. Dinsdag staat een oefenduel met Rusland op het programma.