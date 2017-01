Skiër Miller (39) zint op terugkeer

Bode Miller wil doorgaan met skiën. Dat zei de olympisch kampioen van 2010 vrijdag op een persconferentie in het Oostenrijkse Kitzbühel, waarvan vermoed werd dat hij deze zou aangrijpen om zijn afscheid aan te kondigen. Miller gaf echter aan weer te willen meedoen aan wereldbekerwedstrijden. 'Maar er zijn nog een miljoen andere dingen die ik in moet passen, zoals familie en andere zaken.'

De nu 39-jarige Amerikaan is mede-eigenaar van twee bedrijven. Hij raakte op het WK van 2015 ernstig gewond bij een valpartij op de super-G. Toen leek het erop dat de zware blessure het einde van zijn carrière zou betekenen.

Miller werd in 2010 in Vancouver olympisch kampioen op de combinatie. De routinier won in zijn loopbaan in totaal zes olympische medailles, werd viermaal wereldkampioen en schreef 33 wereldbekerwedstrijden op zijn naam. Op de Spelen van 2014 in Sotsji pakte Miller nog brons op de super-G, waarmee hij de oudste medaillewinnaar ooit in het alpineskiën werd.